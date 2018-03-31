«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني أفضل طريقة لتحضير فتة كوارع لعشاق هذه الأكلة.



المقادير :

كوارع - أرز - بصل - جزر - كرفس - حبهان - ورق لورا - قرنفل - طماطم - عيش محمص - ثوم - صلصة طماطم - جوزة الطيب - بهارات - كمون - ليمون - خل - مرقة - ملح - كزبرة خضراء - سمـنة - فلفل.



طريقة التحضير :

* ضعي الأرز على النار مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج

* قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر

* اسلقي الكوراع في ماء وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل

* في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة اضيفي العيش المحمر ثم الأرز الناضج مع صلصة الطماطم وقطع الكوراع الناضجة قلبيهم جيدا وضعيهم في طبق التقديم



طريقة عمل الصلصة :

* افرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار ضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر اضيفي اليها عصير الطماطم



طريقة عمل الدقة :

* في طاسة على النار ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة

* اضيفي صلصة الطماطم والدقة على طبق الفتة ثم قدميه بالهنا.