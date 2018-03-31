«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني

طريقة التحضير : * ضعي الأرز على النار مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج * قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر * اسلقي الكوراع في ماء وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل * في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة اضيفي العيش المحمر ثم الأرز الناضج مع صلصة الطماطم وقطع الكوراع الناضجة قلبيهم جيدا وضعيهم في طبق التقديم
طريقة عمل الصلصة : * افرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار ضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر اضيفي اليها عصير الطماطم
طريقة عمل الدقة : * في طاسة على النار ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة * اضيفي صلصة الطماطم والدقة على طبق الفتة ثم قدميه بالهنا.