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«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني

السبت 31/مارس/2018 - 01:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني أفضل طريقة لتحضير فتة كوارع لعشاق هذه الأكلة.

المقادير :
كوارع - أرز - بصل - جزر - كرفس - حبهان - ورق لورا - قرنفل - طماطم - عيش محمص - ثوم - صلصة طماطم - جوزة الطيب - بهارات - كمون - ليمون - خل - مرقة - ملح - كزبرة خضراء - سمـنة - فلفل.

طريقة التحضير :
* ضعي الأرز على النار مع الزبدة وورق اللورا والحبهان والسمنة ومرقة وملح وفلفل واتركيه على نار هادئة حتى ينضج
* قطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر
* اسلقي الكوراع في ماء وملح وفلفل وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان وقرنفل
* في طاسة بها سمنة مع مكعب مرقة اضيفي العيش المحمر ثم الأرز الناضج مع صلصة الطماطم وقطع الكوراع الناضجة قلبيهم جيدا وضعيهم في طبق التقديم

طريقة عمل الصلصة :
* افرمي الطماطم جيدا في طاسة على النار ضعي الزبدة مع الثوم المفروم حتى يصفر اضيفي اليها عصير الطماطم

طريقة عمل الدقة :
* في طاسة على النار ضعي زبدة مع ثوم مفروم وملح وفلفل وخل لتصبح دقة
* اضيفي صلصة الطماطم والدقة على طبق الفتة ثم قدميه بالهنا.

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