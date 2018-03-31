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اقتصاد

542.8 مليون دولار مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الربع الأول

السبت 31/مارس/2018 - 02:10 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 62.54 % من إجمالي تعاملات البورصة، خلال الربع الأول من العام، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.40 % والعرب على 12.06 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 9,598.02 مليون جنيه بما يعادل (542.857 مليون دولار) خلال الثلاثة شهور. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 801.46 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 9,598.02 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 801.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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