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محافظات

قطع المياه عن 3 مناطق بأسوان لمدة 12 ساعة الليلة

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:17 م
قطع المياه عن 3 مناطق
قطع المياه عن 3 مناطق بأسوان لمدة 12 ساعة الليلة
شكرى السيد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه، مساء اليوم الجمعة، عن 3 مناطق بمدينة أسوان لمدة 12 ساعة متواصلة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها بأنه نظرًا لإجراء أعمال الإحلال والتجديد لرافع مياه المحمودية 1، 2 مما يترتب عليه قطع المياه عن منطقة الشيخ هارون، بداية من مستوصف معبد وحتى مطلع الإذاعة، وأيضًا منطقة خلف المسلة ومنطقة أنيس بمطلع المحمودية وذلك إعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 30/ 3 /2018 وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 31/3/2018.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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