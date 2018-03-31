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بنات البلد

حضري "مقلوبة بالخضار" للشيف نجلاء الشرشابي

السبت 31/مارس/2018 - 06:15 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير مقلوبة خضار.

المقادير :

باذنجان رومى شرائح مقلية بطاطس شرائح مقلية كوسة شرائح مقلية فلفل أخضر رومى شرائح مقلية زيت أرز شعرية ماء بصل كارى كركم ملح فلفل أسود

طريقة التحضير :
* يقلب البصل فى حلة فى زيت على النار

* يضاف الملح ويقلب الخليط

* يضاف الأرز والكارى والكركم

* يمكن إضافة الفلفل الأسود ويقلب خليط الأرز

* تحمر الشعرية فى الزيت على النار

* ترص قطع الفلفل الرومى المقلى والباذنجان المقلى فى حلة

* توضع طبقة من خليط الأرز

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