حضري "مقلوبة بالخضار" للشيف نجلاء الشرشابي
السبت 31/مارس/2018 - 06:15 ص
صورة أرشفية
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير مقلوبة خضار.
المقادير :
باذنجان رومى شرائح مقلية بطاطس شرائح مقلية كوسة شرائح مقلية فلفل أخضر رومى شرائح مقلية زيت أرز شعرية ماء بصل كارى كركم ملح فلفل أسود
طريقة التحضير :
* يقلب البصل فى حلة فى زيت على النار
* يضاف الملح ويقلب الخليط
* يضاف الأرز والكارى والكركم
* يمكن إضافة الفلفل الأسود ويقلب خليط الأرز
* تحمر الشعرية فى الزيت على النار
* ترص قطع الفلفل الرومى المقلى والباذنجان المقلى فى حلة
* توضع طبقة من خليط الأرز