مؤشرات أولية.. «أبو شقة» يكتسح «الخولي» في انتخابات «الوفد» بفارق 277 صوتا

وسع المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد، الفارق مع منافسه المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب إلى 277 صوتا بعد فرز 14 صندوقا من أصل 24 صندوقا، طبقا للمؤشرات الأولية.



ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب، لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.



يترشح فى انتخابات رئاسة الحزب كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

