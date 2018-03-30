«البدوي» يطالب «أبو شقة» بلم شمل الوفديين.. صور

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن المؤشرات الأولية لانتخابات رئاسة حزب الوفد تفيد بفوز المستشار بهاء أبو شقة برئاسة حزب الوفد ، مؤكدا أن أبو شقة يستمر فى ادارة الحزب واطالبه باحتواء الجميع بما فيهم من لن يوفق فى انتخابات اليوم.



وطالب البدوى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أبو شقة أن يلم شمل الوفديين وألا يتبع مبدأ الإقصاء، وأن يستعد من الآن لانتخابات المحليات.



ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، الجمعة 30 مارس، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.



ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

