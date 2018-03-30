«أوليمبي» الجزائري يفوز على بورت الكاميروني في بطولة إفريقيا للطائرة بالأهلي

فاز فريق أولمبي ميلية الجزائري للكرة الطائرة، على بورت الكاميروني 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال.



ويستضيف النادي الأهلي البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة للرجال، حتى 6 من أبريل المقبل على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقره بالجزيرة.



وتأخّر الفريق الجزائري في الشوط الأول الذي انتهى بفوز فريق بورت بنتيجة ٢٥-٢٣، فيما نجح بعد ذلك في التألق منهيًا الشوط الثاني لصالحه بنتيجة ٢٥-١٩، والشوط الثالث بنتيجة ٢٥-٢١، والشوط الرابع بنتيجة ٢٥-١٩، ليفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.