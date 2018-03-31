ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

اقتصاد

%18 زيادة في رأس المال السوقي للبورصة خلال الربع الأول

السبت 31/مارس/2018 - 06:14 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 18.1% خلال الربع الأول من العام، مسجلا مستوى 974.1 مليار جنيه بختام تعاملات شهر مارس الجاري.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي ارتفاعا بنسبة 32.8%، مسجلا مستوى 535.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الشهر الجاري، مقابل مستوى 403 مليارات جنيه مستوى بداية العام.

بينما انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالمؤشر الثانوي إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 8.2% مسجلا مستوى 204 مليار جنيه في ختام تعاملات الشهر الجاري، مقابل 222.2 مليار جنيه مستوى بداية العام.

ترشيحاتنا

تسريب أفيش فيلم "البدلة" لتامر حسنى

مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور

محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره

تعرف على أسهل «صدقة» أوصى بها رسول الله ولا تكلفك أموالا

شاهد.. لحظة دهس طفل أثناء عبوره الشارع

حارس طنطا يتعرض لحادث قبل يومين من مواجهة الأهلي

السعودية تلقى القبض على 13 تركيا بتهمة تهديد أمن المملكة

لجنة الفتوى: يجوز للمرأة الوضوء دون خلع غطاء الرأس في «حالة واحدة»

شاهد.. مكر ثعلب للهروب من كلب

«الإفتاء» تكشف عن معنى اسم الله «الْمَلِكُ»

تركيا تخرق الالتزامات الدولية وترحل قسرا 6 معلمين معارضين من كوسوفو دون علم قياداتها.. وإقالات في العاصمة بريشتينا لوزير الداخلية ومسئول الاستخبارات

وزير الإسكان: طرح 630 قطعة أرض للمستثمر الصغير بــ14 مدينة جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال
القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو
محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية
«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟