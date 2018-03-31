%18 زيادة في رأس المال السوقي للبورصة خلال الربع الأول

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 18.1% خلال الربع الأول من العام، مسجلا مستوى 974.1 مليار جنيه بختام تعاملات شهر مارس الجاري.



وسجل رأس المال السوقي لأسهم مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي ارتفاعا بنسبة 32.8%، مسجلا مستوى 535.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الشهر الجاري، مقابل مستوى 403 مليارات جنيه مستوى بداية العام.



بينما انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالمؤشر الثانوي إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 8.2% مسجلا مستوى 204 مليار جنيه في ختام تعاملات الشهر الجاري، مقابل 222.2 مليار جنيه مستوى بداية العام.