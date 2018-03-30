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فكر دينى

المنشد مصطفى عاطف يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد.. غدا

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:20 م
صدى البلد
محمود ضاحي
يحتفل المنشد الشاب مصطفى عاطف، بإطلاق ألبومه الجديد غدا "كأني معاك" في مؤتمر صحفي يعقد مساء غد السبت.

وقال "عاطف"، إن ألبومه الجديد الذي يطلقه غدًا ويصدر رسميًا الأحد المقبل يحمل اسم "كأني معاك"، ويتضمن مجموعة من الأغاني ذات التراث الصوفي.

المنشد الشاب مصطفى عاطف، من مواليد المحلة الكبرى 1990، وهو أصغر عضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني، طالب علم أزهرى، أتم حفظ وتلاوة القرآن الكريم في سن الحادى عشر، قدم عدد من البرامج الدينية مثل برنامج "شفت النبي"، برنامج "شكرًا حبيبي"، برنامج "صحبة"، "ابتهالات مصطفى عاطف باب الرجاء"، وبرنامج "باب الخلق"، بالإضافة إلى إنشاد مجموعة كبيرة من الابتهالات المعروفة منها "قمر"، و"صليت عليه"، و"من مكة للمدينة".

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