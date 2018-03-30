«رجال طائرة الأهلي» يفوز على ريد سكينز في بطولة إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي على فريق ريد سكينز بطل ليسوتو 3 - صفر، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.



وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الدور الأول من بطولة إفريقيا للأندية، التي ينظمها النادي الأهلي علي صالتيه بمقره في الجزيرة، وتستمر فعاليات البطولة حتى ٦ من أبريل المقبل.



وسيطر الأهلي على مجريات اللعب، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ٢٥-٥ و٢٥-٩ و٢٥-١٦.



وقام محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق الأهلي، بإراحة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين خلال المباراة، من أجل التقاط الأنفاس، وتوفير مجهودهم لمباريات الدور الثاني من البطولة، في الوقت الذي شهدت فيه المباراة تألقًا كبيرًا من جانب محمد عادل، وعبد اللطيف عثمان، ويوسف الصافي.