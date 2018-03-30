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محافظات

وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل بين الشعوب

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:31 م
وزيرة الثقافة من
وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل
جمالات الدمنهورى
أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، عن سعادتها لوجودها بدار أوبرا دمنهور، لافتتاح مهرجان دمنهور الدولي السادس للفلكلور، مؤكدة أن الفولكلور هو أحد تواصل الحضارات بين شعوب الأرض رغم اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم.

وأضافت "عبد الدايم" خلال افتتاحها المهرجان وبرفقتها المهندسة نادية عبده، أن الفلكلور يعتبر لغة بسيطة للتواصل بين الشعوب، فمنذ فجر التاريخ ومصر تمتلك إرثا ضخما من الموروثات الشعبية للفن والثقافة والعادات والتقاليد وهذا ما شجعنا على إقامة مهرجان دولي يجمع بين الدول المختلفة وتحتضنه أرض محافظة البحيرة للسنة السادسة على التوالي.

وتابعت وزير الثقافة قائلة: "نحن هنا ننظر بعيون الشعوب وننطق بلسانهم وهو ما يساعد على تبادل الثقافات الشعبية، ورسالتنا للعالم أجمع من هذا المهرجان هي الحفاظ على التراث الشعبي ودعم القيم الروحية السامية والمتمثلة في حب الخير والجمال والمحبة والسلام".

وأوضحت أن الفلكلور هو الموروث الثقافي الذي ينتقل من جيل لآخر من كافة أطيافه، فمن لا ماضي له فليس له حاضر أو مستقل، ونحن نبني المستقبل من خلال تلك وسائل الإبداع.
وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل بين الشعوب
وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل بين الشعوب
وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل بين الشعوب
وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل بين الشعوب
وزيرة الثقافة من أوبرا دمنهور: الفلكلور يعتبر لغة التواصل بين الشعوب

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