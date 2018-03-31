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اقتصاد

البنك الدولي: مشاركة المرأة في العمل يعزز الاقتصاد والتنمية

السبت 31/مارس/2018 - 01:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قالت سارة إقبال، مديرة برنامج مشروع المرأة بمجموعة البنك الدولي، إن مشاركة المرأة في سوق العمل تعزز النمو الاقتصادي ويحقق الرخاء لكل أفراد المجتمع، مشيرة إلي أن الخطوة الأولي للقيام بذلك يبدأ بإزالة الحواجز القانونية التي تحول دون عملها وتحدد خيارها الاقتصاد بنفسها.

وأضافت "إقبال" عبر نشرة البنك الدولي بعنوان "أنشطة الأعمال والقانون لعمل المرأة"، أن العراق شهد إصلاحات مؤسسية لعمل المرأة وتقديم حوافز وحماية من تعرضها للعنف والحصول علي إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها 72 حتي 98 يوما وإعداد قانون جديد للعمل يحظر التمييز بين الجنسين، رغم السماح بإلغاء عقد العمل حين الوصول لسن التقاعد والذي يقل بـ5 سنوات عن الرجال.

وذكرت أن 58% من اقتصاد 20 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتفاوت فيها سن التقاعد و هو ما يؤثر سلبا علي دخل المرأة علي مدي حياتها ومزايا التقاعد ومدخراته وتطوير مستقبلها المهني.

وأوضحت أن كلا من الجزائر والبحرين اتبعتا نظاما لمكافحة العنف المنزلي وحماية أفراد الأسرة من الآثار البدنية والنفسية والجنسية والاقتصادية التي يتعرضون لها، بالإضافة إلي تطبيق قطاع غزة والضفة الغربية نظاما للضمان الاجتماعي ولإرساء مزايا الأمومية ويزيد من مدة إجازة الوضع المدفوع بأجر من 70 إلي 84 يوما، وقيام كلا من إيران و تونس باتباع خطوات لحصول المرأة علي التمويل.

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