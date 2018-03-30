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مؤشرات أولية.. «أبو شقة» يقترب من رئاسة «الوفد» بفارق 396 صوتا عن «الخولي»

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:26 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
فريدة على - معتز الخصوصى
وسع المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد، الفارق مع منافسه المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب إلى 396 صوتا بعد فرز 19 صندوقا من أصل 24 صندوق، طبقا للمؤشرات الأولية.

وجاءت نتائج الفرز كالآتي: الصندوق الأول حصل المستشار بهاء أبو شقة على ٦٤ والمهندس حسام الخولي على ٣٢ صوت، الصندوق الثاني بهاء ٦١ و الخولي على ٣٦، الثالث بهاء ٦٠ والخولي على ٤٠، الصندوق الخامس حصل بهاء على ٦٢ الخولي على  ٣٧ صوت، وفي الصندوق السادس حصل ابو شقة على ٥٤ صوت والخولي على ٤٣ صوت، وفي الصندوق السابع  حصل ابو شقة على  59  وحسام 39، التاسع 50 حسام و45 بهاء، العاشر 54 لبهاء و32 لحسام، الصندوق 11 بهاء 55 وحسام 31، الصندوق 12 بهاء 58 وحسام 36، الصندوق 13 بهاء 62 وحسام 37، الصندوق 14 بهاء 76 وحسام 39، الصندوق 51 15 لبهاء و33 لحسام، الصندوق ١٦ بهاء ٧٥ والخولى ٣٥، الصندوق ١٧ بهاء ٤٩ والخولى ٣١، الصندوق 18 بهاء 59 وحسام 39، الصندوق ١٩ بهاء ٦٢ والخولى ٤٠

يجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب، لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

يترشح فى انتخابات رئاسة الحزب كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

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