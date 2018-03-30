نبيل زكي: عدم تغيير مواد الدستور في صالح الرئيس السيسي .. فيديو

قال الكاتب الصحفي نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن عدم تغيير مواد الدستور يصب في مصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يقوم بإحداث النقلة في تاريخ الدولة بعدم تغيير مواد الدستور والالتزام بـ 8 سنوات رئاسية.



وأضاف" زكي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، ضرورة عدم ارتباط الرئيس بحزب سياسي، لأن هناك نصا في الدستور ينص على أن أي عضو أو رئيس لحزب إذا اختير لمنصب رئيس الجمهورية يتخلى عن منصبه الحزبي، وبذلك الشكل نضمن التعددية والحياة الحزبية في مصر.

