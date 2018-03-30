مقتل ثلاثة ضباط شرطة في انفجار عبوة ناسفة بمدينة «دير إسماعيل خان» بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة ضباط شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة "دير إسماعيل خان".



وقال مسئولو الشرطة إن الانفجار وقع عند مرور "زاهد الله" قائد شرطة المنطقة من الطريق الذي انفجرت به العبوة الناسفة، حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.



وأضافت القناة أن زاهد الله استطاع الهروب سالمًا من الهجوم لكن الانفجار أدى إلى إصابة خمسة جنود من الفريق المرافق له.



وصرحت الشرطة بأنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.