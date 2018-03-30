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محافظ بني سويف: القرى المحسوبة على جماعات ضد الدولة الأكثر مشاركة في انتخابات الرئاسة

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:06 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن نسبة المصوتين في المحافظة في الانتخابات الرئاسية بلغ 47%.


وقال "حبيب" في مداخلة هاتفية على قناة "العاصمة"، إن القرى التي كانت تُحسب على فصائل ضد الدولة كانت الأكثر مشاركة وتصويتا وهذا "معناه الناس حاسه بالجهد المبذول".

وأضاف محافظ بني سويف، أن جهد الدولة وأعمال التنمية كان لها دور كبير، و"أنا بقول للناس التنمية مجهود للكل، وعدم المشاركة هييجي ناس لا تستحق".

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