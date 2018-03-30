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أخبار العالم

ناشطون سوريون: اكتشاف جثامين لـ 37 شخصا في مدينة حلب

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:42 م
مدينة حلب
مدينة حلب
أ ش أ
قال ناشطون سوريون ومصادر طبية، إن السلطات السورية اكتشفت مكان مقبرة انتشلت منها جثامين 37 شخصا في مدينة حلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام سورية قولها :"إن المقبرة الجماعية اكتشفت في حي السكري في المدينة القديمة، ويعتقد أنها وقعت على يد جماعات إرهابية بحق أسرى عام 2016، أي قبل خروج المسلحين من مواقعهم في مدينة حلب السورية".

وتمكن الجيش السوري وحلفاؤه من تحرير مدينة حلب شمالي سوريا أواخر عام 2016 بعد عملية عسكرية كبيرة.

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