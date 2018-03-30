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تعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية.. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:34 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أن الحكومة المصرية تتقدم باستقالتها بعد أن يتم إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الدستور المصري ينص على ذلك.

وأضاف "كبيش" خلال حواره ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن استقالة الحكومة تكون قبل انتهاء الفترة الرئاسية وليس بعد إعلان النتيجة، وبعد ذلك يقوم الرئيس باختيار رئيس الحكومة الجديد الذي يختار الوزراء المساعدين له.

وأشار إلى أن الدستور يتيح أن يكون الوزراء كما هما ولكن بعد الاستقالة وعرض الأسماء على مجلس النواب وكشف أن فوز الرئيس السيسي لا يعفي الحكومة من أن تتقدم باستقالتها .

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