مسئول روسي يشكك في نوايا واشنطن من تمديد معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية

أعلن سيرجي كيسلياك، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، عن أن ثمة مشاكل قد تكتنف طريق تمديد المعاهدة الجديدة الخاصة بالحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت" بين روسيا وأمريكا.



وعلى هامش منتدى "ستوليبين"، قال كيسلياك، الذي كان يشغل منصب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، :"إن معاهدة نيو ستارت من المقرر أن تنتهي عام 2021، لكن المشكلة أننا لا نعرف نهائيًا كيف يرى الرئيس الأمريكي وإدارته مستقبل هذه المعاهدة".



ونوه كيسلياك، إلى أن ترامب إبان حملته الرئاسية في العديد من المواقف وصف هذه المعاهدة بأنها الصفقة الأسوأ التي تم إبرامها.



وتساءل المسئول الروسي عما إذا كان الساسة الأمريكيون في البيت الأبيض والكونجرس سيصدّقون على تمديد المعاهدة إذا ما وافق الروس من جانبهم على تمديدها، قائلًا "أنا شخصيا تراودني شكوك عميقة في هذا الشأن".