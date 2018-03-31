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بنات البلد

تناولى كوبا من هذا المشروب قبل كل وجبة للتخسيس وتقوية الذاكرة

السبت 31/مارس/2018 - 04:08 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أصبح الكثير من الأشخاص يعانون من الوزن الزائد وسوء التذكر فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أتباع طريقة دكتورة سهام عدنان استشارى الطب البديل بتناول كوب من هذا المنقوع قبل كل وجبة للتخسيس وتقوية الذاكرة.

ضعي ملعقة من لبان الذكر في وعاء به (ماء) ثم اسكبي عليه ماء مغلي ثم رجيه حتي يصبح لونه ابيض، ثم اتركيه فترة من الزمن لكى ينقع، بعد ذلك ضعيه في وعاء محكم الغلق وقبل كل وجبة يتم تصفيته واشربي منه نصف كوب.

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