"حواس" للمصريات ينظم محاضرة عن ملكات الفراعنة بجامعة الفيوم

ينظم مركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة الفيوم الأحد محاضرة بعنوان ملكات الفراعنة دراما الحب والسلطة.



المحاضرة يلقيها الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام على المركز، حيث أوضح "علي ابودشيش" المستشار الإعلامي للمركز أن المحاضرة تتناول الكتاب الذي قام بتأليفه عبد البصير وصدر له مؤخرا والذي يحمل نفس اسم المحاضرة.



حيث يلقي الضوء على تاريخ 30 ملكة مصرية منذ الملكة "نيت حتب" في الأسرة الأولى المصرية القديمة مرورا بالملكات العظيمات حتشبسوت وتي ونفرتيتي ونفرتاري وتاوسرت وصولا إلى الملكة المصرية الشهيرة كليوباترا.



وأشار إلى أنه من المقرر عقد سلسلة من المحاضرات في عدد من الجامعات المصرية في إطار الأنشطة الثقافية التي يقدمها مركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية والذي يهدف إلى زيادة الوعي الأثري للمجتمع على النطاق المحلي والدولي.