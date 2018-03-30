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رياضة

تجميد النشاط الرياضي بالزمالك بسبب اللجنة المالية بالنادي

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:40 م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
كشف خالد طلعت، مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، تجميد النشاط الرياضي في جميع الفرق واللعبات داخل النادي الأبيض، إذا استمرت اللجنة المكلفة بإدارة الشؤون المالية للنادي في عملها.

ياتي ذلك خلال حديث مدير النشاط لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي اليوم.

كان مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، ألقى كلمة لأعضاء الجمعية العمومية اليوم، بسبب رفضه لتواجد اللجنة المالية بالنادي.

تشهد الفترة الحالية خلافا بين رئيس الزمالك، وبين المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بسبب تعيين الأخير للجنة لإدارة الشؤون المالية بالنادي.

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