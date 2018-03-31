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اقتصاد

15.9 مليار جنيه قيمة التداول على السندات الحكومية بالبورصة خلال 3 أشهر

السبت 31/مارس/2018 - 04:07 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات الحكومية (سندات الخزانة) بالبورصة المصرية، نحو 15,998 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهور نحو 14,999 ألف سند تقريبا.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، نحو 112.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 19,680 مليون ورقة منفذة على 1,917 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 90.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 21,184 مليون ورقة منفذة على 2,014 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 102 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 134.3 مليون ورقة منفذة على 15,531 عملية خلال الثلاثة شهور

استحوذت الأسهم على 84.98 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.02 % خلال الثلاثة شهور.

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