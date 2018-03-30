«سعفان» لـ«عمال مصر»: «رفعتم راسنا.. تسلم إيديكم».. فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بهدف أن يشعر العامل أن بلده بجانبه وعينيها على مشاكله.



وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة" اليوم الجمعة من تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنهم قاموا بجولات على مختلف محافظات مصر للقاء العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وأنهم محور اهتمام الدولة.



وعن ملف تدريب العمالة، أكد أنهم يعملون على إزالة أي معوق يواجه هذا الملف، لافتًا إلى أنهم ينسقون مع مختلف الجهات لتوفير تدريب جيد للعامل المصري، قائلا: "العامل المصري رافع راس بلده.. ونراهن عليه في الإنتاج والوعي السياسي ومصر محتاجة مننا كتير في المرحلة القادمة، وتسلم إيديكم".