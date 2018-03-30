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أخبار العالم

قطر تسعى لإنقاذ نظام طهران بتوفير فرص عمل للإيرانيين

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:02 م
صدى البلد
قسم الخارجي
ذكر موقع "سبق" أن الحكومة القطرية تسعى لإنقاذ اقتصاد النظام في إيران ومساعدتها على خفض نسب البطالة التي تفشت وأصبحت شبحا يفتك بها وبلغت أكثر من 12% بحسب تقرير البنك الدولي.

وأضاف التقرير أن البطالة وندرة فرص العمل نجم عنها احتجاجات عارمة في ديسمبر الماضي وبدأت قطر فتح أسواقها أمام العمالة الإيرانية.

وأعلنت شركة قطر للخدمات الطبية الخاصة عن استعدادها لتوظيف ممرضات من الجنسية الإيرانية في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها تنفيذا لمذكرة تعاون مشترك بين البلدين.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن العضو المنتدب في السفارة الإيرانية بالعاصمة القطرية الدوحة، أن طلب قطر لاستخدام وتوظيف ممرضات إيرانيات هو في إطار تنفيذ مذكرة التعاون بين وزارتي العمل لدى البلدين والتي وقعتها وزارة العمل القطرية في طهران يناير الماضي.

وذكر مسؤول إيراني أن إحدى الشركات التابعة لبلاده أرسلت أكثر من 80 ممرضة وتم توظيفهن في قطر الفترة السابقة وتم إرسال 100 عامل إيراني في السنوات الأربع الماضية إلى قطر في قطاع الخدمات.

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