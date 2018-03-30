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رياضة

مرتضي منصور: سأرحل عن الزمالك بسبب عبدالله السعيد

الجمعة 30/مارس/2018 - 09:49 م
صدى البلد
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض اليوم، أن مجلسه عقد خمس اجتماعات في الفترة الماضية ولا أساس من الصحة لما تردد حول عدم انعقاد المجلس.

وأضاف رئيس الزمالك، أنه متمسك بالحصول على حق النادي في عبد الله السعيد لاعب الأهلي الذي سبق ووقع على عقود الانتقال للقلعة البيضاء وحصل على 40 مليون جنيه.

وأشار "مرتضى" إلي أنه سيحصل على 10 أضعاف ملايين عبد الله السعيد وسيرحل عن منصبه بالقلعة البيضاء إذا لم يفعل ذلك.

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