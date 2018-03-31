فرنسا تعرض خدماتها لمنع الغزو التركي.. وخبراء: أنقرة تسعى لاحتلال باقي أراضي سوريا حتى العراق.. ومطالبات بإنشاء قوات دولية للوقوف ضد طغيان أردوغان

سياسي: تركيا تنوي احتلال باقي الأراضي حتى حدودنا مع العراق

محلل سوري يكشف عن موعد خروج المسلحين من «الغوطة»

محلل سياسي يطالب بقوات عربية لإنقاذ سوريا من العدوان التركي

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوساطة بين السلطات التركية وقوات سوريا الديمقراطية لحل النزاع ولكن العرض قوبل بالرفض من قبل أنقرة.السطور التالية تكشف ملامح المؤامرة التركية للسيطرة على الأراضي السورية، مستغلة حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الداخل السوري، وفق رؤى وتحليلات الخبراء والمطلعين على الملف السوري.ففي هذا السياق، علق الدكتور أنور المشرف المحلل السياسى السورى، على العرض الذي تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، عن طريق إرسال قوات عسكرية للأراضي السورية، قائلا: "هذا أمر مرفوض تماما لأنه بمثابة تدخل أجنبي آخر على الأراضي السورية، مشيرا إلى أن روسيا مازالت تلعب دورها فى إتمام المصالحات بين المتنازعين وحل النزاعات بطرق سياسية تقتضي خروج المسلحين من الغوطة.وأكد المشرف، أنه بالنسبة للغوطة فبعد يومين يكتمل خروج المسلحين من فيلق الرحمن وجبهة النصرة إلى أدلب، أما عن دمشق وريفها تبقى "دوما" فقط يسيطر عليها جيش الإسلام وما زالت المباحثات جارية لخروج الجيش، مشيرا إلى أنها أتمت خروج جيش الإسلام من دوما فستصبح كامل دمشق وريفها تحت سيطرة الجيش السوري، أما بالنسبة المسلحين بمنطقة أدلب فإنها ضمن مناطق خفض التصعيد.وتابع: "أدلب الآن تضم تشكيلات متنوعة من المسلحين من فيلق الرحمن وجبهة النصرة وأحرار الشام"، لافتا إلى أن العمليات العسكرية بها مؤجلة والأولوية الآن للغوطة وتطهيرها بشكل كامل لكافة أنواع المسلحين، مع استمرار الدعوة للمفاوضات والوصول لحل السياسي لأنه لا بديل عنه ومن ثم يختار الشعب السوري ممثليه".فيما قال قاسم الخطيب، مدير مكتب الائتلاف السوري بالقاهرة، إن تركيا قامت برفض العرض الذي تقدم به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، أثناء لقائه أمس وفدا يضم ممثلين عن العرب والأكراد، موضحا أن أنقرة رفضت وساطة باريس، لأنها ترى أن حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية منظمات إرهابية.وأكد "الخطيب"، أن الادعاءات التركية عارية تماما عن الصحة، بل إن الاحتلال التركى لسوريا عازم على مواصلة عملياته العسكرية بداية من عين العرب وتل أبيض ورأس العين والحسكة وصولا للحدود العراقية السورية.وتابع: "وفيما يخص خروج المسلحين من الغوطة فإن هناك تشتت بسبب مطالب روسيا وإيران لجيش الإسلام للخروج من فيلق الرحمن اتجاه إدلب وهذا ما يرفضه جيش الإسلام"، لافتا إلى أن ادلب أصبح بها العديد من الجماعات المسلحة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام.وفي السياق ذاته، قال فراس الخالدي المحلل السياسي السوري وعضو لجنة حوار القاهرة ومباحثات جنيف، إن الشعب السوري يقبل تدخل أي طرف خارجي لمنع التدخل التركي فى الشأن السوري ووقف العمليات العسكرية هناك بشرط واحد ألا يكون هناك تدخل عسكري لأي طرف سوى القوات العربية.وأكد الخالدي، ان خروج مسلحي فيلق الرحمن من الغوطة غير مقبول، لافتا إلى أن لا يصح أن تعامل الجماعات المسلحة كجيش الإسلام وجبهة النصرة وأحرار الشام وفيلق الرحمن بطريقة واحد، لأن كل جماعة تختلف أهدافها عن الاخرى.وأضاف أن مسلحي فيلق الرحمن هم أهل الغوطة وتهجيرهم إلى أدلب غير مقبول.