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بنات البلد

اكتشفي "كولاجين" طبيعي للبشرة بأقل التكاليف

السبت 31/مارس/2018 - 02:05 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من السيدات من مشاكل بالبشرة ككل فى الوجه والجسم لذلك تقدم خبيرة التجميل "حنان مصطفى الديب" طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة بأقل التكاليف.

المكونات:
ملعقتان لبان دكر من عند العطار.
+كأس ماء مغلي.

الطريقة:
انقعي اللبان في الماء المغلي ويغطى ليلة كاملة إلى أن يصبح الماء مايل للابيض و يصفى و يوضع فى علبة زجاج و يحفظ فى الثلاجة.

طريقة الاستعمال:
خذي من المحلول ويوضع على الوجه و أماكن الجسم المراد علاجها من ساعة إلى أكثر و يغسل وسوف تندهشين من الفرق

أكدت " الديب " أن اللبان الدكر يستخدم من مئات السنين ويستخدم على نطاق واسع وبالأخص عند العرب، اللبان الذكر له فوائد عديدة منها التبيض حيث يستعمل كقناع فعال مبيض ومشد للبشرة ومعطر ومرطب، وقافل للمسامات الواسعة. كما يساعد على تحفيز الغدة الدرقية ويساعد في التخلص من الوزن الزائد.

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