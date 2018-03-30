محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره

قال الناقد والكاتب محمود معروف، أن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، أمه «بهانة أحمد عماشة» توفيت بعد ولادته، ما جعل عائلته تتشاءم منه، واقترحت إحداهما أن ترضعه من أمه بعد أن توفيت، ليلحق بها العندليب وهو طفل، ويموت معها.



وأضاف "معروف" خلال ندوته بـ "صدى البلد" أن "عليا" شقيقة عبدالحليم حافظ صرخت فيهم ومنعتهم من إرضاع أخيها من والدته وهي متوفية، مشيرًا إلى أن هناك سيدة تدعى «أمينة بنت الشيخ سيد» قامت بإرضاع العندليب وهو طفل، من لبن ماعز لديها.



أوضح "معروف" أن خال العندليب «متولي عماشة» أخذه وأسرته إلى قرية «محلة الزقازيق»، بعدما باع بيت والده بـ14 جنيهًا، لكن الحال ضاق أكثر وأدخلوا عبدالحليم ملجأ للأيتام في الزقازيق لمدة 8 سنوات.