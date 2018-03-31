تناولي كوب من الماء الدافئ بالعسل الأبيض يوميا.. لهذا السبب

تسعى للتخلص من مشكلة آلام المعدة ولا تعلمى ما يجب القيام به للقضاء على تلك الأزمة ومللت من استخدام العقاقير الطبية التى تسبب لك مزيد من المشكلات.



فكما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي، فإن تناول كوب من الماء الدافيء المضاف إليه العسل الأبيض والليمون يساهم في التصدي لمشكلة آلام المعدة بصورة كبيرة.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن تناول المشروب باستمرار يساعد في التصدي لمشكلة البكتريا التي تؤثر سلبا على المعدة.