شرطة باريس تلقي القبض على ملياردير شهير بتهمة اغتصاب مراهقة

ألقي القبض على ديفيد ماثيوز، المليونير حمى "بيبا ميدلتون" كاتبة بريطانية شهيرة وشقيقة دوقة كامبردج، في باريس، للاشتباه في قيامه باغتصاب مراهقة منذ عقدين من الزمان.



واحتجزت الشرطة الفرنسية الثري ديفيد ماثيوز 74 عاما بسبب مزاعم باعتدائه على قاصرة في فترة التسعينات.



وألقي القبض على ماثيوز من قبل الشرطة في مطار باريس أورلي عندما وصل يوم الثلاثاء وأبلغ القضاة في العاصمة الفرنسية.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ماثيوز اتهم "باغتصاب قاصر من قبل شخص له سلطة على ضحيته.



ويُزعم أن "الهجوم" حدث في جزيرة سانت بارتس الفرنسية بفترة التسعينيات، حيث يمتلك الثري المتهم فندقًا بقيمة 5000 جنيهًا إسترلينيًا.



بموجب القانون الفرنسي، تم اتهامه فيما بعد بشبهة ارتكاب الجرائم في أواخر التسعينات، وهذا يعني أنه يخضع الآن للتحقيق الرسمي من قبل محكمة، حيث اكنر ماثيوز بشدة جميع الادعاءات.



ويعتبر ماثيوز هو حماة بيبا، شقيقة كاثرين، دوقة كامبريدج، البالغة من العمر 34 عامًا، وهي متزوجة من الأمير وليام.



واعد الكمين عندما وصل المليونير العصامي ماثيوز إلى المطار في العاصمة الفرنسية، وهو في طريقه إلى جنوب البلاد.



قضى ماثيوز 48 ساعة في حجز الشرطة، حيث تم استجوابه من قبل رجال شرطة متخصصين، ثم نقل إلى قصر العدل في وسط المدينة لمحاكمته على إثر هذه الادعاءات.