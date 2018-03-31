ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

بنات البلد

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي الذاكرة ويسكن آلام الأسنان

السبت 31/مارس/2018 - 05:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكد الدكتور أحمد صبرى، أخصائى التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أن هناك فوائد عديدة لمشروب طبيعي يمكنك تناوله على الريق فهو يعالج النسيان، ويقوي الذاكرة ويسكن آلام الأسنان.

أوضح "صبرى" أهم فوائد منقوع اللبان الدكر يستخدم لعلاج الربو، كما أنه يستخدم لعلاج أمراض الصدر كالسعال ومفيد فى طرد البلغم، ويفيد أيضًا في حالات التهاب الحلق والحنجرة، كما يمكن استخدامه لإدرار الطمث ومفيد أيضا لتسكين ألم الأسنان، ومعروف عنه أنه يعالج النسيان ويعمل على تقوية الذاكرة.

أضاف "أخصائي التغذية" أنه يعتبر مطهرا عاما لكل الجسم داخليًا وخارجيًا، مضادا للانتفاخ والغازات، منظما لوظائف الجهاز الهضمي، مدرا للبول ومطهرا للجهاز البولى، منشطا للرحم ومطهرا للجهاز التناسلى، مهدئا للأعصاب، يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة، منظما لجهاز المناعة حيث يستخدم كمطهر له ويقضي على الميكروبات البكتيريا الضارة ويطهر الجروح بدون أى آثار جانبية.

أما عن طريقة استعماله: يؤخذ حوالي ملعقة من لبان الذكر وتوضع في ماء ساخن وتغطى وتترك طوال الليل، ثم فى الصباح يقلب ويشرب على الريق.

ترشيحاتنا

تناولي كوب من الماء الدافئ بالعسل الأبيض يوميا.. لهذا السبب

وزير الإسكان: طرح 630 قطعة أرض للمستثمر الصغير بــ14 مدينة جديدة

صالح جمعة يقود الفيصلي للتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين على حساب «أهلي زكريا».. فيديو

حورية فرغلى تعليقًا على كسر أنفها": كنت ملكة جمال مصر فى 2002 هجمل نفسى ليه .. فيديو

وزير القوى العاملة: محور قناة السويس سيوفر مليون فرصة عمل.. فيديو

تجميد النشاط الرياضي بالزمالك بسبب اللجنة المالية بالنادي

اغتنم.. «ذكر» بعد الوضوء يفتح لك أبواب الجنة الثمانية

الغضب يسيطر على مدرب أهلي جدة بسبب تقنية الفيديو

القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو

تسريب أفيش فيلم "البدلة" لتامر حسنى

شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل بغزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال
القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو
محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية
«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟