كوب من هذا المشروب على الريق يقوي الذاكرة ويسكن آلام الأسنان

أكد الدكتور أحمد صبرى، أخصائى التغذية العلاجية، وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أن هناك فوائد عديدة لمشروب طبيعي يمكنك تناوله على الريق فهو يعالج النسيان، ويقوي الذاكرة ويسكن آلام الأسنان.



أوضح "صبرى" أهم فوائد منقوع اللبان الدكر يستخدم لعلاج الربو، كما أنه يستخدم لعلاج أمراض الصدر كالسعال ومفيد فى طرد البلغم، ويفيد أيضًا في حالات التهاب الحلق والحنجرة، كما يمكن استخدامه لإدرار الطمث ومفيد أيضا لتسكين ألم الأسنان، ومعروف عنه أنه يعالج النسيان ويعمل على تقوية الذاكرة.



أضاف "أخصائي التغذية" أنه يعتبر مطهرا عاما لكل الجسم داخليًا وخارجيًا، مضادا للانتفاخ والغازات، منظما لوظائف الجهاز الهضمي، مدرا للبول ومطهرا للجهاز البولى، منشطا للرحم ومطهرا للجهاز التناسلى، مهدئا للأعصاب، يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة، منظما لجهاز المناعة حيث يستخدم كمطهر له ويقضي على الميكروبات البكتيريا الضارة ويطهر الجروح بدون أى آثار جانبية.



أما عن طريقة استعماله: يؤخذ حوالي ملعقة من لبان الذكر وتوضع في ماء ساخن وتغطى وتترك طوال الليل، ثم فى الصباح يقلب ويشرب على الريق.