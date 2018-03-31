"إفريكسيم بنك": 700 مليون دولار لتمويل البنية التحتية والتصنيع بمالي

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك"، عن ترتيب قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم مشروعات البنية التحتية والتجارية بدولة مالي، مؤكدا أنه يتم التركيز علي قطاعات اللوجستيات والنقل والسياحة والزراعة والقطاع المالي.



قال الدكتور بنديكت أوراما، رئيس البنك، في تصريحات له اليوم، إنه تم مناقشة تلك المشروعات خلال اجتماع تم مع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، لدعم التنمية الاقتصادية، موضحا أن التعاون يأتي في إطار مبادرة البنك للدخول لإفريقيا بغرض تعزيز التجارة والتصنيع بالقارة السمراء.



وأوضح "أوراما" أن البروتوكول يسعي لتعزيز القدرة الصناعية لمالي ومعالجة القطن وتطوير الفنادق من بينها فندقي راديسون وشيراتون المقرر فتحهما مايو المقبل، والسكة الحديد والتمويل المصرفي، موضحا أن البنك بصد نشر مرفق لتمويل التجارة الطارئ للتخفيف من الضغوط التضخمية للبلاد.

