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حوادث

لص يقفز من الدور الثاني بعد ضبطه يسرق منزلا

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:57 م
اللواء جرير مصطفى
اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف
محمد عبد الحليم
تمكن مواطن من قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر محافظة بنى سويف، من الإمساك بأحد اللصوص بمساعدة الأهالى أثناء محاولته سرقة شقته، إلا أن الأخير قفز من الدور الثانى مما عرضه للإصابة.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من العميد ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى ناصر المركزى "أحمد م.ن" 22 سنة سباك متهم فى قضيتين سابقتين مصاب بكسور، وتم إيداعه قسم العظام بالمستشفى.

بالفحص والانتقال تبين أن "خالد.ع.س" 43 سنة مقيم قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر اكتشف قيام المتهم المصاب بالسرقة داخل شقته الواقعة فى الدور الثانى بمنزله، فاستطاع بمعاونة أهالى القرية الإمساك به، إلا أنه ألقى بنفسه من الدور الثانى، وتم نقله بمعاونة قوة من مركز شرطة ناصر إلى المستشفى.

وبسؤال المتهم داخل المستشفى أقر بقيامه بمحاولة سرقة الشقة إلا أن الأهالى أمسكوا به فألقى بنفسه من الدور الثانى.

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