حورية فرغلي: صفحتي على الفيسبوك مسروق منذ 4 سنوات ومش عارفه ارجعه.. فيديو

قالت الفنانة حورية فرغلى، إن ممارسات الاحتيال التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على الحياة الشخصية للمواطنين من قبل الـ"هكرز"، جعلتها تكره هذه المواقع لدرجة أنها ستكون سعيدة فى حال الإعلان عن غلقها رسميًا.



وتابعت الفنانة حورية، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "ON E": "الفيسبوك بتاعى الشخصى مش عارفة أدخلة منذ 4 سنوات عشان الهكرز أنا وبسبب الحالة دى بقيت ضد هذه المواقع".



وأضافت:" هكون مبسوطة لو أغلقوا الفيسبوك وباقى المواقع..لأنى عندى تجربة سيئة معاها..ومعنديش تاريخ جميل مع السوشيال ميديا لفترة طويلة ..أنا بقيت ضدها للأسف بسبب ما حدث لى".