ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

حورية فرغلي: صفحتي على الفيسبوك مسروق منذ 4 سنوات ومش عارفه ارجعه.. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:59 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة حورية فرغلى، إن ممارسات الاحتيال التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على الحياة الشخصية للمواطنين من قبل الـ"هكرز"، جعلتها تكره هذه المواقع لدرجة أنها ستكون سعيدة فى حال الإعلان عن غلقها رسميًا.

وتابعت الفنانة حورية، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "ON E": "الفيسبوك بتاعى الشخصى مش عارفة أدخلة منذ 4 سنوات عشان الهكرز أنا وبسبب الحالة دى بقيت ضد هذه المواقع".

وأضافت:" هكون مبسوطة لو أغلقوا الفيسبوك وباقى المواقع..لأنى عندى تجربة سيئة معاها..ومعنديش تاريخ جميل مع السوشيال ميديا لفترة طويلة ..أنا بقيت ضدها للأسف بسبب ما حدث لى".

ترشيحاتنا

«ميلانيا ترامب» تتألق بملابسها أثناء زيارتها المرضى.. صور

شاهد.. أحلام من داخل غرفة عمليات التجميل

أزمات الرياضيين على الشاشة في 2018.. إيقافات وخناقات وسباب

محمد صبحي يكشف عن وصيته

نيمار يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان

رمضان صبحي: المدرب المصري متعصب لرأيه فقط

حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

ارتفاع عدد شهداء «مسيرة العودة» إلى 15 شخصا

تفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. فيديو

مقتل ثلاثة ضباط شرطة في انفجار عبوة ناسفة بمدينة «دير إسماعيل خان» بباكستان

رسميا.. بهاء أبو شقة رئيسا لحزب الوفد 4 سنوات خلفا للبدوي

حورية فرغلى تعليقًا على كسر أنفها": كنت ملكة جمال مصر فى 2002 هجمل نفسى ليه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

حقائب بنية أنيقة تناسب الأجواء العملية.. صور

حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

فيديو

محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو
محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره
شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات
شاهد.. الداخلية تحتفل بأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم
تعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟