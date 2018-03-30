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حورية فرغلى تعليقًا على كسر أنفها": كنت ملكة جمال مصر فى 2002 هجمل نفسى ليه .. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:53 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
نفت الفنانة حورية فرغلى، أن يكون تراجع جمال وجهها بسبب كسر أنفها إلى عمليات التجميل التى أجرتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تعرضت لحادث أليم، وتابعت:"كنت ملكة جمال مصر فى 2002 هجمل نفسى ليه".

وأضافت "فرغلى"، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها كانت تعيش ما بين دولة الإمارات وبريطانيا لفترة طويلة من عمرها كونها كانت بطلة الوطن العربى فى الفروسية، وتابعت:"عشت فترة طويلة من عمرى اتنقل بين الإمارات ولندن وبسبب وفاة خطيبى قبل زفافنا بيوم قدمت إلى مصر فى عام 2002 ومنذ وقتها وأنا مقيمة فى مصر.. حتى وقعت الحادثة الشهيرة وانكسرت أنفى".

وأوضحت "فرغلى" أن أكثر ما يؤلمها هو الشائعات التى تقول أنها أثناء إجراء إحدى عمليات التجميل حدث ما حدث لوجهها، وتابعت:" أنا كنت بفسح الفرس وكان فيه اسرتين بيتخانقو خاف الفرس ووقعت من عليه وهو نزل عليا فجانى ديسك ومنخير انكسرت"، مشيرة إلى أن أحد الأطباء الذى كان من المفترض أن يصلح لها أنفها أحدث تلفا فى وضع التنفس بالأنف ما دفعها للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح العيب، فحدث ما حدث.

ولفتت "فرغلى" إلى أن حالتها الصحية والنفسية تراجعت بسبب كم العمليات الكثيرة التى أجرتها بسبب حادث سقوطها من أعلى الحصان،وتابعت:"فى خلال السنتين التلاتة اللى عدو أنا عملت 7 عمليات بسبب الحادثة والناس تقول أن ده بسبب عمليات وده كان بيموتنى".

وأكدت " فرغلى" أنها قاومت الألفاظ الجارحة التى يوجهها لها البعض ويطالبها بعدم التمثيل بعمل استفتاء عبر الفيسبوك ووجدت أن أكثر جمهورها يطالبها بالاستمرار فى التمثيل، وتابعت:" أنا الحمد الله الآن بقيت زى الفل وفاضل عملية أخيرة هعملها فى منخيرى..وأنا ممكن اتنازل عن التمثيل لو أن شكلى مبقيش يعجب".

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