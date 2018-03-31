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اقتصاد

المركزي: تراجع ودائع القطاع الخارجي لـ7.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي

السبت 31/مارس/2018 - 04:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تراجع حجم ودائع قطاع العالم الخارجي بالبنوك بالعملة الأجنبية، إلي 7.2 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 7.3 مليار في أكتوبر السابق له بتراجع بلغ 100 مليون جنيه، ومقارنة بـ7.5 مليار في سبتمبر السابق، بفارق 300 مليون.

وكشف تقرير أصدره البنك المركزي أن بند الشيكات والحوالات المشتراة بودائع البنوك بالعملة الأجنبية، بلغ 154 مليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 121 مليونا في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 108 ملايين في سبتمبر 2017.

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