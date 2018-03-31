صحافة اليوم.. شهادة دولية بنزاهة الانتخابات.. والبت فى الطعون اليوم وغدا.. والبنك المركزى: إصلاح الدعم ونمو الطلب يهددان بزيادة معدل التضخم

شهادة دولية بنزاهة الانتخابات

فحص شامل لنتائج الفرز.. والبت فى الطعون اليوم وغدا

استقالة المحافظين «وجوبية».. وبقاء الحكومة بيد الرئيس





فقد أكد عبدالله ديوب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات جرت فى جو سلمى عال يمتاز بالشفافية، وبيئة آمنة.

وأضاف ـ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته البعثة أمس ـ أن البعثة لاحظت وجودا كبيرا لقوات تأمين الانتخابات فى مراكز الاقتراع، وكثافة فى مشاركة المرأة المصرية، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى معظم اللجان الانتخابية من جانب الناخبين، ولم ترصد البعثة أى منع للناخبين من ممارسة حقهم فى الانتخاب.



وأوضح «ائتلاف نزاهة » لمتابعة الانتخابات الرئاسية أن العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع المعايير الدولية والأطر الدستورية والقانونية والوطنية، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى يمكن أن يعول عليها فى الطعن على نتائج العملية أو إجراءاتها.



وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة فحصت وراجعت النتائج الواردة إليها من اللجان العامة عبر المحاكم الابتدائية على مستوى البلاد، وعددها 38 محكمة، كما ستقوم أيضا بإعداد إحصاء عن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات من رجال ونساء وشباب، وأعمارهم ونسب مشاركتهم وإعلانها.ولفت المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئة إلى أنه وفقا للقواعد القانونية فإن من لديه شكوى بشأن عملية الفرز أو غيرها له أن يتقدم بتظلم أمام اللجنة العامة على مستوى المركز والقسم التابع له المقر الانتخابى، وتقوم اللجنة العامة بفحص التظلم واتخاذ القرار فيه، وفى حال عدم قبول المتظلم قرار اللجنة العامة يجوز له الطعن عليه أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيه اليوم وغدا على أن تعلن النتيجة بعد غد الاثنين.



وحول موقف الحكومة والمحافظين، قال د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن المحافظين جميعهم يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، لوجود نص صريح فى قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هناك خلافا بشأن استقالة الحكومة، خاصة أنه لم يرد نص صريح باعتبارها مستقيلة ، موضحا أن بقاء الحكومة أو إعفاؤها أمر متروك لتقدير الرئيس.







الجمهورية

البابا تواضروس الثانى

السيسى يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية انه يؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس وان الرئيس عبدالفتاح السيسي نشأ وتربي تربية مصرية سليمة ومنفتحة وانه يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة وان أقباط مصر أصبح لهم دور وتأثير خلال فترة حكمه.



وقال البابا تواضروس خلال استقباله وفد الكنيسة الإنجيلية في مصر برئاسة القس أندريه زكي ان لقاءه الأول مع الرئيس السيسي كان أثناء فترة تولي الإخوان مقاليد الحكم وكان يتولي وقتها منصب وزير الدفاع ولمس منه مدي الانفتاح الفكري والوطنية التي يتمتع بها.



وأشار إلي أن أقباط مصر اثبتوا مدي حبهم لوطنهم مصر في مختلف المواقف والتحديات التي شهدها الوطن وانه في أكثر من مناسبة تم التأكيد علي فكرة ان وطن بلا كنائس أفضل من وجود كنائس بلا وطن.





وأكد البابا تواضروس ان التناغم الموجود بين رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي والكنيسة نعمة من عند الله مازحا انه والرئيس السيسي من مواليد شهر نوفمبر وان الفارق في السن عامين وأسبوعين وان البعض قد يرجع وجود تقارب وود لتلك الأسباب.



وأضاف البابا ان مصر دولة متنوعة ولها ثقل وتحتاج إلي إنسان مخلص يدير أمور البلاد مذكرا انه عندما قدم الشكر للرئيس السيسي عند افتتاح الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة. قال له الرئيس "هذا حقكم" مشيرا إلي أن الرئيس السيسي رجل يدرك قيمة الوقت والعمل الجاد.



وتأتي زيارة الوفد الإنجيلي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد.



استقبل البابا تواضروس وفدا وزاريا سياحيا برئاسة الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة بدعوة من البابا أمس لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمسار العائلة المقدسة بحضور كل الأطراف المعنية بهذا الملف في الوزارة وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مشروع احياء مسار العائلة المقدسة.





أضخم مشروع لطرح أراض وشقق بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة أعلن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق أضخم طرح لهيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالي الجديد وتشمل 76 ألف قطعة أرض و100 ألف وحدة سكنية يتم الإعلان عن طرحها تباعًا خلال أيام تلبي الخطة تنفيذ رغبة المصريين في التملك وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع وأكبر عدد ممكن من الوحدات عبر البناء علي الأراضي من خلال المواطنين والمستثمرين وتحقيق التنمية المطلوبة وزيادة الرقعة العمرانية ومحاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.



أوضح طرح نحو 76211 قطعة سكنية وخدمية بالمدن الجديدة منها 630 قطعة صغيرة للمستثمر الصغير في 14 مدينة و74163 بالقرعة العلنية تشمل 27071 قطعة إسكان اجتماعي في 14 مدينة و28085 إسكان متميز في 17 مدينة و19007 أكثر تميزًا في 16 مدينة و474 قطعة إسكان مختلط سكني وتجاري وإداري في 15 مدينة بجانب 45 قطعة كبيرة للمستثمرين العقاريين بمساحة 7095.26 فدان للأنشطة العمرانية المتكاملة وسياحية وترفيهية بنظام الشراكة في 9 مدن وبنظام المظاريف المغلقة في 4 مدن والسعر المعلن في 7 مدن بالإضافة إلي 788 قطعة خدمية تجارية وطبية وإدارية وتعليمية وترفيهية في 18 مدينة و41 خدمية للإسكان الاجتماعي و31 خدمية أخري سكن مصر و39 قطعة خدمية بدار مصر.



أكد أنه من المقرر طرح ما يقترب من 100 ألف وحدة بالمدن الجديدة منها 43133 وحدة سكن مصر في 12 مدينة سيتم طرحها تباعًا و35016 وحدة دار مصر منها 19848 ضمن المرحلة الثالثة في 9 مدن وطرح 7527 وحدة بمشروع فيلات وأبراج المنصورة الجديدة منها 2667 مرحلة أولي و1392 وحدة بالإسكان المتميز وفي العلمين الجديدة 6112 وحدة و1320 وحدة بالداون تاون.. ونحو 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية كمرحلة أولي.





المصرى اليوم

17 مليار جنيه لتطوير نظم إشارات السكة الحديد

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود، بتكلفة إجمالية مقدارها ١٥٠ مليون جنيه، والذي تنفذه شركة تاليس العالمية؛ وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والإتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، حيث تم تشغيل البرج بعد تركيب عدد 48 سيمافور جديد.



وصرح وزير النقل بأن الهدف من تحديث نظام الإشارات هو استبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلي معدلات الأمان، مبينا أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم / س بدلًا من 120 كم / س، وتسير القطارات في الخط بأمان مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الإعتماد على العنصر البشري مما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق الأمان للركاب، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتضمن أيضًا رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفي فترات زمنية قصيرة مما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعه مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.



و أضاف «عرفات» أن النظام الجديد يعتبر نظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وتسجيل للأعطال وجميع الأعمال التي تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها في أي وقت، بالإضافة إلى تسجيل جميع المحادثات التليفونية التي تتم من خلال عامل التشغيل، مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام بيان للأعطال في كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح بالإضافه إلى الاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقع حوادث.



وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتضمن تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لعدد 1 مزلقان لزيادة عوامل الأمان على مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ليصبح إجمالي المزلقانات المطورة بالنظام الإليكتروني الحديث عدد 15 مزلقان، حيث تم دخول عدد 14 مزلقان في التشغيل الأوتوماتيكي ضمن محطتي قويسنا وبركة السبع، لافتا إلى أن خط القاهرة / الإسكندرية يشمل إنشاء ١٠ أبراج للتحكم في نظم الإشارات وهي قويسنا وبركة السبع وإيتاى البارود، بالإضافة إلى ٧ أبراج تحكم ستدخل الخدمة تباعا بحيث سيتم الانتهاء منها جميعا مع نهاية مارس ٢٠١٩ وهي أبراج طنطا ،كفر الزيات، أبوحمص، كفر الدوار، دمنهور، سيدي جابر، محطة مصر بالإسكندرية.



جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عدد من المشروعات الكبري لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ ١٧ مليار جنيه وتنفذ هذه المشروعات شركات عالمية ومن هذه المشروعات ( خط القاهرة – الإسكندرية ) بطول 208 كم، والذي تنفذه شركة تاليس،، و( خط بني سويف – أسيوط ) بطول 250 كم، والذي تنفذه شركة الستوم،، ( خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد ) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز، وخط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بطول 180 كم والذي تنفذه شركة تاليس، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط، وجاري تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ.



وتنهي وزارة النقل حاليًا إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر. وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة فحصت وراجعت النتائج الواردة إليها من اللجان العامة عبر المحاكم الابتدائية على مستوى البلاد، وعددها 38 محكمة، كما ستقوم أيضا بإعداد إحصاء عن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات من رجال ونساء وشباب، وأعمارهم ونسب مشاركتهم وإعلانها.ولفت المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئة إلى أنه وفقا للقواعد القانونية فإن من لديه شكوى بشأن عملية الفرز أو غيرها له أن يتقدم بتظلم أمام اللجنة العامة على مستوى المركز والقسم التابع له المقر الانتخابى، وتقوم اللجنة العامة بفحص التظلم واتخاذ القرار فيه، وفى حال عدم قبول المتظلم قرار اللجنة العامة يجوز له الطعن عليه أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيه اليوم وغدا على أن تعلن النتيجة بعد غد الاثنين.وحول موقف الحكومة والمحافظين، قال د. صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن المحافظين جميعهم يعتبرون مستقيلين بنهاية مدة رئيس الجمهورية، لوجود نص صريح فى قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هناك خلافا بشأن استقالة الحكومة، خاصة أنه لم يرد نص صريح باعتبارها مستقيلة ، موضحا أن بقاء الحكومة أو إعفاؤها أمر متروك لتقدير الرئيس.الجمهوريةأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية انه يؤمن بأن يد الله هي التي تختار الرئيس وان الرئيس عبدالفتاح السيسي نشأ وتربي تربية مصرية سليمة ومنفتحة وانه يمتلك رؤية ملتزمة ومتوازنة وان أقباط مصر أصبح لهم دور وتأثير خلال فترة حكمه.وقال البابا تواضروس خلال استقباله وفد الكنيسة الإنجيلية في مصر برئاسة القس أندريه زكي ان لقاءه الأول مع الرئيس السيسي كان أثناء فترة تولي الإخوان مقاليد الحكم وكان يتولي وقتها منصب وزير الدفاع ولمس منه مدي الانفتاح الفكري والوطنية التي يتمتع بها.وأشار إلي أن أقباط مصر اثبتوا مدي حبهم لوطنهم مصر في مختلف المواقف والتحديات التي شهدها الوطن وانه في أكثر من مناسبة تم التأكيد علي فكرة ان وطن بلا كنائس أفضل من وجود كنائس بلا وطن.وأكد البابا تواضروس ان التناغم الموجود بين رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي والكنيسة نعمة من عند الله مازحا انه والرئيس السيسي من مواليد شهر نوفمبر وان الفارق في السن عامين وأسبوعين وان البعض قد يرجع وجود تقارب وود لتلك الأسباب.وأضاف البابا ان مصر دولة متنوعة ولها ثقل وتحتاج إلي إنسان مخلص يدير أمور البلاد مذكرا انه عندما قدم الشكر للرئيس السيسي عند افتتاح الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة. قال له الرئيس "هذا حقكم" مشيرا إلي أن الرئيس السيسي رجل يدرك قيمة الوقت والعمل الجاد.وتأتي زيارة الوفد الإنجيلي للكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد.استقبل البابا تواضروس وفدا وزاريا سياحيا برئاسة الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة بدعوة من البابا أمس لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بمسار العائلة المقدسة بحضور كل الأطراف المعنية بهذا الملف في الوزارة وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مشروع احياء مسار العائلة المقدسة.أعلن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق أضخم طرح لهيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالي الجديد وتشمل 76 ألف قطعة أرض و100 ألف وحدة سكنية يتم الإعلان عن طرحها تباعًا خلال أيام تلبي الخطة تنفيذ رغبة المصريين في التملك وتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع وأكبر عدد ممكن من الوحدات عبر البناء علي الأراضي من خلال المواطنين والمستثمرين وتحقيق التنمية المطلوبة وزيادة الرقعة العمرانية ومحاربة المتاجرة بالأراضي والسمسرة.أوضح طرح نحو 76211 قطعة سكنية وخدمية بالمدن الجديدة منها 630 قطعة صغيرة للمستثمر الصغير في 14 مدينة و74163 بالقرعة العلنية تشمل 27071 قطعة إسكان اجتماعي في 14 مدينة و28085 إسكان متميز في 17 مدينة و19007 أكثر تميزًا في 16 مدينة و474 قطعة إسكان مختلط سكني وتجاري وإداري في 15 مدينة بجانب 45 قطعة كبيرة للمستثمرين العقاريين بمساحة 7095.26 فدان للأنشطة العمرانية المتكاملة وسياحية وترفيهية بنظام الشراكة في 9 مدن وبنظام المظاريف المغلقة في 4 مدن والسعر المعلن في 7 مدن بالإضافة إلي 788 قطعة خدمية تجارية وطبية وإدارية وتعليمية وترفيهية في 18 مدينة و41 خدمية للإسكان الاجتماعي و31 خدمية أخري سكن مصر و39 قطعة خدمية بدار مصر.أكد أنه من المقرر طرح ما يقترب من 100 ألف وحدة بالمدن الجديدة منها 43133 وحدة سكن مصر في 12 مدينة سيتم طرحها تباعًا و35016 وحدة دار مصر منها 19848 ضمن المرحلة الثالثة في 9 مدن وطرح 7527 وحدة بمشروع فيلات وأبراج المنصورة الجديدة منها 2667 مرحلة أولي و1392 وحدة بالإسكان المتميز وفي العلمين الجديدة 6112 وحدة و1320 وحدة بالداون تاون.. ونحو 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية كمرحلة أولي.المصرى اليومشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الجمعة، تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود، بتكلفة إجمالية مقدارها ١٥٠ مليون جنيه، والذي تنفذه شركة تاليس العالمية؛ وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والإتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات، حيث تم تشغيل البرج بعد تركيب عدد 48 سيمافور جديد.وصرح وزير النقل بأن الهدف من تحديث نظام الإشارات هو استبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلي معدلات الأمان، مبينا أن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم / س بدلًا من 120 كم / س، وتسير القطارات في الخط بأمان مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الإعتماد على العنصر البشري مما يؤدي إلى زيادة عدد القطارات، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق الأمان للركاب، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتضمن أيضًا رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام، وفي فترات زمنية قصيرة مما يحقق سيولة حركة القطارات، وبالتالي تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعه مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.و أضاف «عرفات» أن النظام الجديد يعتبر نظام اتصالات مميز يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وتسجيل للأعطال وجميع الأعمال التي تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها في أي وقت، بالإضافة إلى تسجيل جميع المحادثات التليفونية التي تتم من خلال عامل التشغيل، مشيرًا إلى أنه يمكن من خلال هذا النظام بيان للأعطال في كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت وتاريخ الإصلاح بالإضافه إلى الاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقع حوادث.وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتضمن تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لعدد 1 مزلقان لزيادة عوامل الأمان على مسير القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ليصبح إجمالي المزلقانات المطورة بالنظام الإليكتروني الحديث عدد 15 مزلقان، حيث تم دخول عدد 14 مزلقان في التشغيل الأوتوماتيكي ضمن محطتي قويسنا وبركة السبع، لافتا إلى أن خط القاهرة / الإسكندرية يشمل إنشاء ١٠ أبراج للتحكم في نظم الإشارات وهي قويسنا وبركة السبع وإيتاى البارود، بالإضافة إلى ٧ أبراج تحكم ستدخل الخدمة تباعا بحيث سيتم الانتهاء منها جميعا مع نهاية مارس ٢٠١٩ وهي أبراج طنطا ،كفر الزيات، أبوحمص، كفر الدوار، دمنهور، سيدي جابر، محطة مصر بالإسكندرية.جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عدد من المشروعات الكبري لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ ١٧ مليار جنيه وتنفذ هذه المشروعات شركات عالمية ومن هذه المشروعات ( خط القاهرة – الإسكندرية ) بطول 208 كم، والذي تنفذه شركة تاليس،، و( خط بني سويف – أسيوط ) بطول 250 كم، والذي تنفذه شركة الستوم،، ( خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد ) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز، وخط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بطول 180 كم والذي تنفذه شركة تاليس، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط، وجاري تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ.وتنهي وزارة النقل حاليًا إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح والإشراف على التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.







الوطن

بعثة الاتحاد الافريقى: التصويت فى الانتخابات الرئاسية لم يشهد خروقات

أكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عبد الله ديوب، أن عملية التصويت في الانتخابات تمت بشكل قانوني ولم تحدث أي خروقات، مؤكدًا أن عملية الانتخابات في مصر تمت بشكل جيد، وأن اللجنة لاحظت مشاركة كبيرة للمرأة المصرية وسط حضور لافت للشباب.



وأكد وزير الخارجية المالي السابق في مؤتمر صحفي، اليوم، أن اللجنة لم تلحظ منع أي مواطن للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة، موضحًا أن الوصول لمراكز الاقتراع تم بشكل سلس وسهل.



وأشار ديوب إلى إن الوفد راقب فتح لجان الاقتراع فى 11 لجنة، وغلق 15 لجنة، وتابع سير عملية الانتخابات فى 462 منطقة منها 176 منطقة ريفية و286 منطقة مدنية.



الشروق

«بنك مصر»: شهادات الـ17% مستمرة

البنك المركزى: إصلاح الدعم ونمو الطلب يهددان بزيادة معدل التضخم

أعلن محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، مواصلة طرح شهادات الإدخار ذات العائد 17% والتى أطلقها البنك لأول مرة قبل نحو 6 أسابيع، رغم قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين.



وقال الاتربى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشهادات ذات العائد الـ17% والتى تبلغ مدتها سنة، وشهادات الـ15% التى تبلغ مدتها 3 سنوات، قد بلغت حتى الآن 11 مليار جنيه فى 6 أسابيع.



وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، قد قررت مساء أمس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ومنذ أن قرر المركزى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر من عام 2016، رفع البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، قبل أن يخفضها بمقدار 100 نقطة أساس فى منتصف فبراير الماضى بعد ما واصل التضخم السنوى تراجعه.



وقال المركزى، إنه بدأ منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى منتصف شهر فبراير الماضى، فى تيسير السياسة النقدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، «والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى، كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية».



ولفت إلى استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير الماضى ليسجل 14.4%، و 11.9% لكل منهما على التوالى، قائلا إنه «المستوى الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب».

وبحسب البنك المركزى، فإن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 100 نقطة أساس، يتفق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى عند 13% (قابل للزيادة أو النقص بنسبة 3%) خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.

وأشار إلى أن «المخاطر المحلية المحيطة بمستقبل التضخم تتمثل فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب».



وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى القادم، كما تدرس زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الحالى، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.

وقال البنك المركزى إن المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى (على التضخم فى مصر) تتمثل فى ارتفاع أسعار البترول والخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية. وبحسب البيان، فإن اللجنة سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط. الوطنأكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عبد الله ديوب، أن عملية التصويت في الانتخابات تمت بشكل قانوني ولم تحدث أي خروقات، مؤكدًا أن عملية الانتخابات في مصر تمت بشكل جيد، وأن اللجنة لاحظت مشاركة كبيرة للمرأة المصرية وسط حضور لافت للشباب.وأكد وزير الخارجية المالي السابق في مؤتمر صحفي، اليوم، أن اللجنة لم تلحظ منع أي مواطن للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة، موضحًا أن الوصول لمراكز الاقتراع تم بشكل سلس وسهل.وأشار ديوب إلى إن الوفد راقب فتح لجان الاقتراع فى 11 لجنة، وغلق 15 لجنة، وتابع سير عملية الانتخابات فى 462 منطقة منها 176 منطقة ريفية و286 منطقة مدنية.الشروقأعلن محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، مواصلة طرح شهادات الإدخار ذات العائد 17% والتى أطلقها البنك لأول مرة قبل نحو 6 أسابيع، رغم قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية فى أقل من شهرين.وقال الاتربى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشهادات ذات العائد الـ17% والتى تبلغ مدتها سنة، وشهادات الـ15% التى تبلغ مدتها 3 سنوات، قد بلغت حتى الآن 11 مليار جنيه فى 6 أسابيع.وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، قد قررت مساء أمس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.ومنذ أن قرر المركزى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر من عام 2016، رفع البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم، قبل أن يخفضها بمقدار 100 نقطة أساس فى منتصف فبراير الماضى بعد ما واصل التضخم السنوى تراجعه.وقال المركزى، إنه بدأ منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى منتصف شهر فبراير الماضى، فى تيسير السياسة النقدية التى اتبعها بصفة مؤقتة، «والتى نجحت فى احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصرى، كما هو منعكس فى الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية».ولفت إلى استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى فبراير الماضى ليسجل 14.4%، و 11.9% لكل منهما على التوالى، قائلا إنه «المستوى الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016 على الترتيب».وبحسب البنك المركزى، فإن قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 100 نقطة أساس، يتفق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزى عند 13% (قابل للزيادة أو النقص بنسبة 3%) خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.وأشار إلى أن «المخاطر المحلية المحيطة بمستقبل التضخم تتمثل فى توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب».وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى القادم، كما تدرس زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الحالى، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.وقال البنك المركزى إن المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمى (على التضخم فى مصر) تتمثل فى ارتفاع أسعار البترول والخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية. وبحسب البيان، فإن اللجنة سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.

الأهرامفى شهادة دولية جديدة، أجمعت عدة منظمات دولية كبرى على نزاهة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر الأسبوع الماضى. وأجرت الهيئة الوطنية للانتخابات فحصا شاملا لأوراق العملية الانتخابية، ونتائج فرز أصوات الناخبين التى وردت إليها من اللجان العامة عبر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. وأكد خبير دستورى أن استقالة المحافظين «وجوبية» بانتهاء مدة الرئيس، بينما يظل بقاء الحكومة أو إعفاؤها بيد الرئيس.