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فن

محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:22 م
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: عز حسين
قال الناقد والكاتب محمود معروف، إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كان لديه شيخ قاسي بالكتاب يقوم بضرب الأطفال بـ «الفلكة»، ما جعل الخوف يتسلل لقلب العندليب، فكان يخشى الذهاب للكتاب خوفًا من هذا الشيخ، وكان يلزم الملجأ في معظم الأوقات.

أضاف "معروف" خلال ندوته بـ «صدى البلد» أن العندليب تعلم العزف على آلة «الأبوا» الموسيقية في الملجأ، وباقي آلات النفخ النحاسية، بعدها قام أخيه إسماعيل بإخراجه من الملجأ ليعيش معه في شقته بالمنيل، ثم درس «إسماعيل» بمعهد الموسيقى العربية وتعين معيدًا فيه، وألحق عبدالحليم بالمعهد للدراسة.

وأشار "معروف" أن عبدالحليم التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى، ثم تعين مدرسًا للموسيقى في طنطا، وكان يذهب يوميًا إلى المدرسة من المنيل، وكان ذلك يؤثر على حضوره في المدرسة، فتم نقله إلى المحلة ثم الزقازيق عقابًا له.

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