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بنات البلد

اكتشفي 6 أسباب صادمة وراء تكون «السيلوليت».. و5 خطوات لتجنبه

السبت 31/مارس/2018 - 02:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يسبب السيلوليت إزعاجًا للمرأة وحرجا وخاصة لاعتياد تكونه فى منطقة البطن والأرداف فإذا كنت من ضمن هؤلاء اكتشفي 6 أسباب صادمة لدى تكونه و5 خطوات للتغلب عليه.

وأكدت الدكتورة ريهام محمد أخصائية التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أن "السيلوليت عبارة عن تمزق دهني يظهر على سطح الجلد يبدو كتمزق طولي في منطقتي الفخدين والبطن".

وأوضحت "أخصائي التغذية" أن هناك عدة أسباب لظهوره عند السيدات أهمها:

- زيادة الوزن أو بعد الحمل حيث يحدث تمزق للدهون تحت الجلد
- عدم اتباع نظام غذائي ورياضي لخفض الوزن
- العوامل الوراثية
- اتباع نظام غذائي قاسي وذلك بحرمان الجسم من الكربوهيدرات والنشويات الأمر الذي يجعل نسبة الدهون في الجسم قليلة
- عدم شرب الماء بكمية كافية يجعل السموم تتراكم في الجسم مكونًا ذلك السيلوليت
- تتكون في جسم المرأة بعد ٤٥ سنة

وأشارت إلى أنه لتجنب تكون السيلوليت يجب اتباع الخطوات التالية:
- اتباع نظامًا غذائيًا مع ممارسة الرياضة
- دهن الجسم بالكريمات المرطبة
- الإقلال من شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بمشتقاتها والإكثار من شرب الماء
- عدم ارتداء الملابس الضيقة
- تدليك المناطق المصابة لجريان الدم فيها

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