مها نصار: فخورة بالمشاركة في «تراب الماس»

أعربت الفنانة مها نصار عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "تراب الماس"، وكتبت على صفحتها على موقع فيس بوك : "أنا سعيدة وفخورة جدا أني جزء من فيلم مهم وكبير زي تراب الماس من إخراج الأستاذ مروان حامد حتي الجزء ده بسيط انا استمتعت جدا جدا بيه.. إن شاء الله الفيلم ده هيسيب علامه كبيره في السينما المصرية".



الفيلم كتبه أحمد مراد عن رواية شهيرة له بنفس الاسم حققت وما زالت تحقق أعلى المبيعات حتى الآن، وبطولة كل من آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوي وشيرين رضا والفنان القدير عزت العلايلى، وهو من إخراج مروان حامد.