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فن

بعد جراحة في القلب.. شوارزنيجر: «أنا عدت»

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:10 م
شوارزنيجر
شوارزنيجر
رويترز
قال متحدث باسم بطل أفلام الحركة والإثارة، أرنولد شوارزنيجر اليوم، إن حاكم كاليفورنيا السابق خضع لجراحة في القلب لتغيير صمام تم استبداله قبل 20 عاما وإنه قال بعد الإفاقة "أنا عدت".

وقال المتحدث دانيال كيتشل في بيان نشره على تويتر إن الصمام الرئوي الأصلي الذي استبدله شوارزنيجر في 1997 تجاوز عمره الافتراضي وإنه قرر استبداله بالقسطرة.

وذكر البيان أن شوارزنيجر يتعافى وحالته مستقرة في مستشفى سيدارز-سيناي بلوس انجليس.

وقال كيتشل إن شوارزنيجر (70 عاما) "في وعيه وكانت كلماته الأولى بالفعل ‘أنا عدت‘".

واشتهرت شخصية شوارزنيجر بعبارة "سأعود" في دوره البارز في فيلم (ذا تيرميناتور) عام 1984.

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