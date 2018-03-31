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اقتصاد

«المالية»: برنامج لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى

السبت 31/مارس/2018 - 04:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلنت وزارة المالية، عن تنظيم برنامج تدريبي تحت عنوان "الرقابة علي القطاع المالي" في الفترة من 9 حتي 20 من سبتمبر المقبل بدولة الكويت، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، بغرض تحسين مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ذكرت الوزارة في تقرير لها، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بأهم الأدوات المستخدمة في تحليل القطاع المالي والتخفيف من حدته وقياس المخاطر الأساسية المحيطة بالبنوك كالإئتمان والتسويق والتمويل وإدارة سياسات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالجهاز المصرفي.

اشترطت الوزارة علي المتقدم أن يكون علي إجادة تامة باللغة الإنجليزية وحاصلا علي درجة علمية في الاقتصاد أو المالية ويفضل حملة الماجستير أو ما يعادله، ومن ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي في تحليل البيانات، وأن يكون متما لدورة تحليل الأسواق المالية عبر الانترنت قبل تسجيله بالبرنامج التدريبي، وعمله معنيا بالرقابة علي القطاع المالي، وأمضى عامين علي الأقل في الخدمة وحصوله علي درجة الكفاية لمدة عامين بدرجة امتياز.

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