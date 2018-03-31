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تركيا تخرق الالتزامات الدولية وترحل قسرا 6 معلمين معارضين من كوسوفو دون علم قياداتها.. وإقالات في العاصمة بريشتينا لوزير الداخلية ومسئول الاستخبارات

السبت 31/مارس/2018 - 04:01 ص
مسؤولو كوسوفا يشددون
مسؤولو كوسوفا يشددون على أن ترحيل الأتراك عملية غير قانونية
قسم الخارجي
  • السلطات التركية رحلت قسرا 6 معلمين أتراك معارضين 
  • رئيس وزراء كوسوفو: لم نكن نعلم قرار ترحيل 6 مواطنين أتراك
  • تظاهر العشرات من الطلاب في مدرسة تركيا ضد ترحيل المعلمين الأتراك
  • سوشيال ميديا: هكذا يفعل أردوغان مع معارضيه في العالم
  • فوكس نيوز: رئيس وزراء كوسوفو أقال وزير الداخلية ومسؤول الاستخبارات

انتقد اليوم مسؤولون في كوسوفو تهجير مواطنين أتراك بتعاون استخباراتي بين بلدهم وتركيا دون الرجوع إلى قياداتهم، وتعهدوا بأن يتابعوا القضية ويستنفذوا السبل القانونية.

ورحلت السلطات التركية بالتعاون مع المخابرات في كوسوفو، 6 مواطنين أتراك، يعملوا في مهنة التدريس، بتهمة صلتهم بمدرسة تابعة لجماعة فتح الله جولن، التي تتهمها نركيا بتدبير محاولة الإنقلاب التي تعرضت لها العام 2016.

وأكد رئيس كوسوفو ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها، أن ترحيل مواطنين أتراك مرتبطين بحركة الخدمة إلى تركيا عملية غير قانونية.

وشددوا على أنهم يتابعون القضية ويستخدمون كل صلاحياتهم الدستورية والقانونية على الصعيد المحلي والدولي في هذا الصدد.

وأكد رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي أنه لم يكن على علم بقرار تركيا بترحيل 6 مواطنين من كوسوفو إلى بلادهم، بتهمة الإنتماء إلى جماعة فتح الله جولن.

وقال هاراديناي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم، في عملية نفذتها وكالة المخابرات في كوسوفو، تم ترحيل 6 مواطنين أتراك، أنا باعتباري رئيس الوزراء، لم أكن على علم بهذا الأمر، ولذلك سأقوم بكل الإجراءات التي وفرها لي القانون والدستور بالبلاد".

من جهة أخرى، نظم العشرات من الطلاب في مدرسة تركيا بكوسوفو تظاهرات ضد ترحيل الحكومة التركية لـ6 معلمين في المدرسة بتهمة الإنتماء إلى جماعة فتح الله جولن.

وأشار عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى أن الحكومة التركية ستقوم بترحيل المعلمين الستة دون الحصول على تصريح من الحكومة في كوسوفو، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها تركيا ضد كل شخص معارض في البلاد.

وحمل الطلاب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية داخل مطار كوسوفو، وأمام المدرسة لافتات تطالب بعد ترحيل المُعلمين إلى تركيا مرة أخرى، وتطالب بعودتهم إلى عملهم.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي، أقال وزير الداخلية ومسؤول الاستخبارات في البلاد، بعد ترحيل 6 أتراك دون إذنه.

ونقلت "فوكس نيوز" عن رئيس الوزراء الكوسوفي قوله إن وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات لم يخبراه بقرارهما بشأن ترحيل الأتراك الستة.

يذكر أن النظام التركي يجري سلسلة من الإجراءات القمعية منذ محاولة الإنقلاب التي تعرضت لها تركيا في عام 2016، ويتهم في تدبيرها رجل الدين التركي فتح الله جولن.

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