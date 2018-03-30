شاهد.. مظاهرات ليلية لعرب الأحواز ضد النظام الإيراني

ذكرت قناة "العربية" أن مظاهرات إقليم الأحواز، الذي يضم السكان العرب في غربي إيران استمرت خلال مساء اليوم، وامتدت مناطق مختلفة في الإقليم بدءا من مدينة شيبان قرب الأهواز عاصمة الإقليم وحتى عبادان ومعشور جنوبا، بسبب إهانة التلفزيون الإيراني الحكومي للقومية العربية واستمرار سياسات التمييز والتهميش ضدهم.وفي عبادان جنوب الإقليم، خرج المئات في مسيرة تجوب شارع الأمير وسط المدينة، وهم يهتفون ضد الأقلية المهاجرة التي تتحكم بمقدرات الإقليم بدعم الحكومة المركزية وحرمان العرب من أبسط الحقوق.أما في معشور الواقعة على شمال الخليج العربي، ندد المتظاهرون باستمرار إهانة العرب في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وهتفوا "أنا عربي وافتخر".من جهتها، نددت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية باعتقال 12 شخصًا خلال الاحتجاجات، بينهم 3 نساء، واستنكرت قمع المظاهرات السلمية لعرب الأهواز وإطلاق النار على المتظاهرين وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على مسيرة في حي كوت عبدالله جنوب غرب مدينة الأحواز.وانتقدت المنظمة الإجراءات التعسفية من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين العرب، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والسماح للمحتجين باستخدام حقهم في التجمع السلمي.