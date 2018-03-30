ختام اليوم الأول من بطولة كأس مصر للفروسية

انتهى اليوم الأول من بطولة كأس مصر للفروسية قفز الموانع للدرجات الأولى أ , والأولى ب , والثانية , والثالثة , والرابعة ,و الخامسة للخيول الأجنبية ,و الخامسة للخيول المصرية ,و السادسة للخيول الأجنبية ,و السادسة للخيول المصرية والتي بدأت من اليوم تستمر حتى يوم الأحد الموافق 1 إبريل 2018 على ملاعب مركز الرباب للفروسسة.



وأقيمت مباريات اليوم بجدول تحكيم 239 من القانون الدولي للفروسية جدول ج بإضافة 4 ثواني لكل اسقاط مانع على الزمن الفعلي للمتباري , ويصنف الفرسان حسب زمنهم لمعرفة ترتيب دخولهم في اليوم الثاني .



وحصد المركز الأول في مباراة الدرجة الأولى أ الفارس محمد طاهر زيادة من نادي جرين بلازا على الجواد "فور بليجر" , بينما فاز بالمركز الأول في الدرجة الأولى ب فارس نادي أصحاب الجياد شادي سمير على الجواد "أليخاندرو" , بينما في الدرجة الثانية فقد تربع على الصدارة الفارس أحمد حسام الدين من نادي الجزيرة الرياضي على الجواد "بارينوس".



وفي الدرجة الثالثة تقاسم الصدارة الفارس علي يكن من نادي سموحة على الجواد "سير شتر فلاي" و الفارس مناف الجابري من مركز رباب للفروسية علي الجواد "ديكاردين" , والدرجة الرابعة فاز فارس مركز رباب للفروسية إسماعيل البرعي على الجواد "برداين".



أما في الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية فقد فاز فارس نادي سموحة سيف محمد إبرعيم على الجواد "بيمكيا" , ونأتي للدرجة السادسة للخيول الأجنبية فاز أحمد كريم السيد من نادي سموحة على الجواد "نورمان", وفي الدرجة الخامسة للخيول المصرية تربع على الصدارة فارس نادي فروسية القوات المسلحة فارس شريف على الجواد نجمة , وأخيرًا الدرجة السادسة للخيول المصرية فاز فارس نادي إم في بي أدم نزار على الجواد مرجانة .



ومن المقرر أن تبدأ مباريات الغد في العاشرة صباحًا بمباراة الدرجة الرابعة وتقام مباراة الغد بمادة تحكيم من 238 بند 2 فقرة 1 من القانون الدولي للفروسية بحساب 4 نقاط جزاء لكل إسقاط مانع.