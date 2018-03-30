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فكر دينى

«الهلالي»: ابن تيمية أجاز وصف المسيحيين واليهود بـ «المسلمين»

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ابن تيمية أجاز وصف المسيحيين واليهود بـ"المسلمين".

وأضاف "الهلالى"، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "وإن أفتوك" المذاع على قناة on E""، أن هناك فتوى أصدرها ابن صلاح المتوفى في 643 هجرية، قال فيها ابن تيمية أيضا: "يجوز فقها وصف أتباع الأنبياء السابقين بالمسلمين"، مؤكدا على الرأي القائل بجواز وصف المسيحيين واليهود بـ"المسلمين"، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن يشير لتجنيد بعض الأشخاص أنفسهم تقسيم الشعب إلى طوائف.

وقال "الهلالي": "لازم نحترم أهل الإنجيل والتوراة، ولكن الطائفيين يتبرأ منهم أهل الإنجيل زى ما إحنا المسلمين نتبرأ من الطائفيين الذين ينفصلون عن الدين بتنظيم جماعات".

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