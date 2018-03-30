خلال مؤتمره العام .. «المصريين الأحرار» يهنئ المصريين والرئيس السيسي بفوزه الساحق : «مصر فخورة بك».. و«الطماوي»: أداء نوابنا وتفاعلهم الأول على مستوى البرلمان

ًالمؤتمر العام للمصريين الأحرار:

السلام الجمهوري والحداد علي الشهداء باكورة الانطلاق

د. عصام خليل: اهنئ المصريين والرئيس بالفوز الساحق

خليل لـ" الاعضاء": مصر فخورة بك والفترة القادمة دون هوادة

الطماوي: أداء نوابنا وتفاعلهم الأول علي مستوى البرلمان

عقد حزب المصريين الأحرار برئاسة د. عصام خليل، مؤتمره العام العادي وفق لائحة النظام الأساسي للحزب، لمناقشة واعتماد التقارير السنوية للحزب، وتقرير مراجع الحسابات الخارجى والميزانية العامة للحزب، كما استعرض "المصريين الأحرار" تحركاته لتأييد الرئيس وحشده للانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية، واداء الامانات والهيئة البرلمانية للحزب، وذلك بحضور غالبية اعضاء الهيئة البرلمانية وامناء محافظات الجمهورية، وعمومية الحزب.في بداية كلمته هنأ الدكتور عصام خليل، الشعب المصري و الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، قائلا "هذا الرجل الذي وضع حياته على كفه من أجل خدمة بلاده،فلم يأتي لمصر رئيسا لمصر مثل الرئيس السيسي"وأضاف خليل ، إن أعضاء المصريين الأحرار اثبتوا إنهم رجالا ، بدءا من نواب المصريين الأحرار الذين هم "أسود" ، أمناء المحافظات ، الشباب ، المرأة ، اللجان النوعية،وكافة اعضاء الحزب كلنا عملنا في تناغم غير عادي ،و في منظومة واحدة ، ومصر فخورة بكم، وغالبية امانات الحزب بالمحافظات، واشاد بدور المركز الإعلامي للحزب خلال الفترة الماضية.وأضاف "خليل"، ان النسب والأرقام التي صدرت عن غرفة العمليات المركزية بحزب المصريين الأحرار أثناء متابعة الإنتخابات الرئاسية هى النسب الأقرب إلى الحقيقة، لأنها صدرت بناء على دراسات وجداول وأرقام بكافة أمانات الحزب بالمحافظات.وأشار إلي أن الحزب لم يصدر ارقام حول مجريات العملية الأنتخابية التزاما بان الجهة المنوط لها هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وناشد الصحفيين والإعلام إن يتحروا الدقة ، وكل ما يتردد غير مظبوطوتابع رئيس المصريين الأحرار: أن الفترة الماضية كانت صعبة ، وكنا نعمل كما قال الرئيس السيسي "العطاء بدون مقابل" ، والملحمة التي قام بها الحزب كانت تعبر عن وطنية الجميع،استعرض بعض المواقف السياسية للحزب، وجاءت كالتالي: أسبقية الحزب في إعلان موقفه من دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وذل عن طريق مؤتمر حاشد عند سفح الأهرامات في 26 يوليو 2017 دعم القوات المسلحة في حربها الشرسة على الإرهاب، واول كيان سياسي يعلن تنظيمه لزيارة موقع العمليات سيناء 2018، التكليف باطلاق حملات التبرع بالدم وزيارة جنودنا البواسل مصابي الحرب الضروس مع الإرهاب، والمشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات والاعياد الوطنية.تابع: "الحزب الأوحد الذي قام بتنظيم مؤتمرا دوليا عالميا للرد على كل أكاذيب المنظمات الدولية والصحف الأجنبية التي تستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية، مشاركة رئيس الحزب في فعاليات مؤتمر الأحزاب السياسية والذي استضافه الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في بكين والقاء كلمة رئيسية رسمية باسم مصر وحزب المصريين الأحرار والتي تضمنت مكانة مصر التاريخية والإنجازات التي تشهدها البلاد حاليا اضافة للدور الرائد للصداقة الصينية المصرية ، كما زار مقر الحزب بالقاهرة قيادات الحزب الحاكم الصيني لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات المصرية الصينية على كافة الأصعدة والمستويات.وأردف: "الهجوم على مشروع القانون والذي تم عرضه على الكونجرس الأمريكي حول القدس والذي حاول اضفاء شرعية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخاص بنقل السفارة الأميريكية الى القدس الشريف، رفضه التام للتدخل السافر والمستمر للكونجرس الأميريكي في الشئون الداخلية المصرية مفندا كذب ادعائاتهم الخاصة بانتقاص حقوق الأقباط في مصر، تأييد كافة البيانات الصادرة من القوات المسلحة والخاص بالعملية الشاملة في سيناء 2018، ادانة كافة الحوادث الارهابية الخسيسة والتي نالت ابناء الوطن مسلمين كانو او اقباط في دور العبادة أو اي عمليات ارهابية خسيسة تعرض لها الوطن.واستطرد د.عصام خليل : سندرس النتائج بالمحافظات و الدوائر ، وإن كان لنا دورا وطنيا فعلينا أن نكمل المشوار، وسنعمل من خلال لجنة الإعلام والثقافة بالحزب على إعادة الهوية المصرية من خلال الفن الذي له دورا مهما في المجتمع ولابد أن نكون فخورين ودائما نرفع رأسنا عاليا ، كما أن نواب الحزب لهم دورا هاما فكما يتردد عنهم فهم رمانة الميزان في البرلمان.وشدد الدكتور عصام خليل على أن الحزب لن يكون "سلم" للمصالح الشخصية ، وقال "المرحلة القادمة سيكون شغلنا على الأرض ولا هوادة بعد الآن ولا تقاعس وعندي بلدي أهم ولازم نقف رجالة".ومن جانبة قال إيهاب الطماوي عضو المكتب السياسي بالحزب ونائب دائرة شبرا وروض الفرج : منذ ثورة يناير وحتى الانتخابات الرئاسية، والشعب المصري يقظ ويعمل من أجل بلاده ، كما يأتي أداء الهيئة البرلمانية بالمصريين الأحرار والذي كان دوره رقم واحد من حيث التفاعل وعدد الكلمات في الجلسات العامة وعدد ومدة الكلمة في التعبير عن مواقفهم الوطنية.وأضاف الطماوي، أن الحزب جاء الأول من حيث عدد من الأسئلة وبيانات الإحاطة، لافتا إلى أن الحزب لم يستجوب أحدا لإنه يقف مع الدولة في كل خطواتها، عددا زاخم من طلبات الاحاطة ، وكان دور المصريين الأحرار الأول من حيث دورهم الرقابي.وأضاف الطماوي أن مشاركة نواب المصريين الأحرار في دعم الدولة المصرية كان على مستوى المحافظات وشرح ما تقوم به الدولة من خطوات جريئة من أجل إصلاح اقتصادي حقيقي ، وذلك من خلال مشاركة نواب الحزب في دول مختلفة وشرح موقف مصر من التحديات التي تواجهها ، وهذا كان حجر الزاوية في تصحيح علاقات مصر مع دول كثيرة.وخلال المؤتمر استعرض المسئول المالي التقرير المالي للحزب وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية.