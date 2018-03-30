«محمود عباس» يطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

حمل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا، اليوم، في المظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت لإحياء هذه الذكرى 42 ليوم الأرض المجيد، والتمسك بحقها في تقرير المصير كباقي شعوب العالم.



طالب في كلمته مساء، اليوم، الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد.



وقال "عباس": "إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل".



أعلن عباس، غدا، يوم حداد على أرواح الشهداء، الذين بلغ عددهم حتى الان 15 شهيدا، بالإضافة إلى عددا كبيرا من الجرحى.



وأكد، أن رسالة فلسطين فى القمة العربية المقبلة تكون واضحة وهي التمسك بالثوابت الوطنية.



من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس تقدمنا بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف المجزرة بحق قطاع غزة.



وأعلن مجلس الأمن عن عقد جلسة طارئة، مساء اليوم، بناء على طلب من الكويت وفلسطين.

