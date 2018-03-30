السجيني مهنئا أبو شقة لفوزه برئاسة «الوفد»: «على الجميع الدعم والمساندة»

هنأ النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الوفد فى مرحلة استثنائية تمر بها مصر تنعكس آثارها على التحديات التي تواجه حزب الوفد باعتباره أحد أعمدة الحياة السياسية فى بلادنا على مدار مائة عام .



جاء ذلك فى تصريحات له مساء اليوم، الجمعة، مناشدا الجميع بتعظيم مفاهيم وابجديات الديمقراطية الرشيدة من خلال تقديم كل الدعم للرئيس الجديد و فريق عمله فى سبيل تحقيق نقلة نوعية فى مواجهة ملفات وتحديات الوفد خلال المرحلة القادمة.



وأكد أنه يتشرف أن يتقدم بعظيم الامتنان والتحية لباقى المرشحين وأعضاء حملاتهم وذلك على مجهودهم ومنافستهم الشريفة والتى مما لا شك فيه جاءت لتثرى وتعطى الزخم المرتقب لتلك الانتخابات التاريخية.